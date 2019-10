Plankstadt.Einen Helden der etwas anderen Art lernten die jungen Zuschauer beim Theater Dornerei aus Neustadt kennen. Eleen und Markus Dorner hatten die Geschichte rund um den Superwurm mitgebracht und führten sie im Untergeschoss des Gemeindezentrums auf.

Gleich die erste Szene zog die Kinder hinein in die Welt, in der der Superwurm lebt. Frau Wiese und Herr Müller haben dabei allerdings erst einmal ein Problem zu lösen – der Bach ist voller Müll und deshalb gelangt nicht mehr genug Wasser zu den Blumen. Auf dem Müll findet Frau Wiese dann ein seltsames Geschöpf. „Was bist du denn für ein Lurch?“, fragt Herr Müller und bekommt als erzürnte Antwort: „Ich bin kein Lurch, ich bin eine Eidechse, genannt Echse.“ Und diese beginnt zu erzählen, wie es dazu kam, dass sie auf dem Müll landete.

Der Superwurm taucht auf der Bühne auf und schwenkt seinen niedlichen Kopf. „Links ist es schön, rechts ist es schön und ihr seid auch schön“, macht er den lauschenden Kindern erst einmal ein Kompliment. Schnell lernen die Zuschauer seine Freunde kennen: die Bienen, die Kröte und den Käfer. Dabei hat der Superwurm auch immer einen lustigen Spruch parat, etwa: „Hat die Blume einen Knick, war die Biene wohl zu dick.“

Freund muss gerettet werden

So richtig dicke kommt es aber erst: Die Echse verzaubert den Superwurm mit Hilfe einer blauen Blume. Er soll für sie nach Schätzen in der Erde suchen. Ihren Freund zu retten, ist für die Kröte, den Käfer und die Bienen dann Ehrensache. Wie sie das mit Hilfe von Honig, der Spinne und ihrem Netz und Papa Kröte schaffen, wird an dieser Stelle nicht verraten. Die Kinder im Publikum riefen jedoch sofort: „Wir können helfen!“ und unterstützten die Tiere bei ihrem Bemühen.

Am Ende war nicht nur Lara erleichtert: „Gut, dass der Superwurm wieder da ist“, meinte sie und ging fröhlich nach Hause. Vielleicht hatte sie dabei auch das Lied noch im Ohr, das zum Schluss alle gemeinsam sangen: „Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Wurm, der alles schafft.“ grö

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 28.10.2019