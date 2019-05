Zaun aus Holz beschädigt

Plankstadt.Den Holzzaun an der Einmündung Spitzäckerweg/Paul-Bönner-Straße beschädigte am Montagnachmittag ein bislang Unbekannter und entfernte sich danach unerlaubt. Nach Angaben von Zeugen müsste sich die Beschädigung zwischen 17 und 19 Uhr ereignet haben, heißt es in einer Polizeimeldung.

Entweder der Verursacher oder Passanten sammelten die abgebrochenen Holzteile ein und deponierten diese am Fahrbahnrand. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bezifferbar. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/28 80, in Verbindung zu setzen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.05.2019