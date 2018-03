Anzeige

Plankstadt.Kürzlich verstarb der „Erklärer des Universums“, Stephen Hawking. Eines der erfolgreichsten Bücher des Wissenschaftlers war „Eine kurze Geschichte der Zeit“, das sich auch mit der Relativitätstheorie Einsteins beschäftigt. Der Wandel der Zeitvorstellung der Menschen über die vergangenen zehntausend Jahre ist Gegenstand eines Vortrages von Diplom-Ingenieur Rainer Welzel.

Der Bogen spannt sich über die mystisch-periodischen Zeitvorstellungen am Anfang bis zur Entwicklung von Uhren, die ein lineares Zeitgefühl vermitteln. Die Ursachen des Wandels bei Religionen, Philosophien und Technologien werden untersucht und in Bildern vermittelt. Im Ausblick werden dann die neuesten Erkenntnisse der Wirklichkeit von Zeit und Raum im Universum vorgestellt und diskutiert, „Zeit, quo vadis?“. Der Vortrag findet bei der Lokalen Agenda am Dienstag, 27. März, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Der Eintritt ist frei. zg