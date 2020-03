Zeitzeugen werden gesucht

Plankstadt.Der Verein „Doomools un’ jezzard“ hat mehrere für die Bürger interessante Themen in Bearbeitung, heißt es in einer Pressemitteilung. Eines davon sind die goldenen Jahre der evangelischen Gemeindejugend in Plankstadt in der Zeit von 1950 bis 1964.

Zwei Vereinsmitglieder haben im Pfarramt die „Heimatklänge“, das monatlich erschienene und an die Kirchenmitglieder verteilte Blatt der Kirchengemeinde, durchstöbert und wurden fündig. Es wurden zahlreiche Veröffentlichungen über die Aktivitäten der evangelischen Jugend in Plankstadt festgestellt, angefangenen von dem ersten Jugendzeltlager bei Herrenwies im Nordschwarzwald im Jahr 1950 bis zu den Gemeindeabenden mit Theateraufführungen im Gemeindehaus und den Tischtennisturnieren. Der Nordschwarzwald war ab 1950 in den nächsten eineinhalb Jahrzehnten immer wieder das Ziel von Jugendfreizeiten. Darüber wurde in den „Heimatklängen“ ausführlich berichtet. Einige ehemalige Mitglieder der Gemeindejugend konnten sich daran und an die bisweilen recht abenteuerlichen Fahrten und Pfingstzeltlager erinnern. Es wurde eine ganze Reihe von Fotos aus jenen Jahren gesammelt.

In Anbetracht des Umfangs der vorhandenen Unterlagen ist die Herausgabe einer kleinen Broschüre vorgesehen. Nun gibt es noch etliche Personen, die mit Erlebnissen oder mit Fotos aus diesen Jahren zur Ergänzung beitragen können. Sie werden gebeten, sich entweder mit Werner Engelhardt, Telefon 06202/2 18 72, E-Mail werner.engelhardt@gmx.de, Dr. Friedrich Rösch, Telefon 06202/31 29, E-Mail mail@friedrich-roesch.de, oder Helmut Schneider, Telefon 06202/4 09 76 91, E-Mail helmut_schneider.2@web.de) in Verbindung zu setzen. sr/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 11.03.2020