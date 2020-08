Ziel soll die Gründung eines Vereins sein

Plankstadt.„Wie geht es weiter mit dem Kulturforum?“, das war die Frage, mit der sich zehn Interessierte in der vergangenen Sitzung des Kulturforums befassten. Am Ende einer kurzen Bestandsaufnahme und erster Ideen steht die Neuausrichtung des Forums für Ehrenamtliche, die sich dafür einsetzen, dass Kunst und Kultur in Plankstadt als Angebote für Jedermann präsent sind, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

„Viele waren und sind sehr engagiert“, freute sich Bürgermeister Nils Drescher über den Zuspruch zur Versammlung. Allerdings seien durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen weitreichenden Vorschriften für Veranstaltungen die für 2020 geplanten Veranstaltungen allesamt ausgefallen.

„Der Wasserturm als Veranstaltungsort ist in Zeiten von Corona nicht bespielbar, weil es insbesondere keine Möglichkeit der Belüftung gibt“, schilderte Drescher einen elementaren Grund für die Absagen, etwa der geplanten Kunstausstellungen. Eine regelmäßige Belüftung ist nach den Vorgaben der Gesundheitsbehörden jedoch zwingend notwendig.

Durch den Rathausumbau fehlt aktuell ein weiterer wichtiger Veranstaltungsort, so die Gemeindeverwaltung. Beliebtes und schon fast zur Tradition Gewordenes wie der „Kruuschd & Krempel“-Markt, die Französische Woche mit Events an jedem Wochentag oder die Kunstausstellungen übers Jahr sollen jedoch lediglich bis zur Entspannung der Situation mit Covid-19 ruhen.

Im Jubiläumsjahr 2021 selbst wird es nur wenige Veranstaltungen übers Jahr geben: „Wir konzentrieren uns auf die Jubiläumsfeierwoche vom 1. bis 10. Juli 2021 und arbeiten bereits an einem tragfähigen Hygienekonzept“, hält Drescher fest. Für die Jahre ab 2022 wird seitens der Verwaltung ein neues Festkonzept erstellt, das Ende 2021 dem Gemeinderat vorgestellt wird.

Mit Räumen unterstützen

Im Vordergrund steht fortan die vom Ursprung an gewünschte Freiwilligkeit des Forums und seiner Interessierten, die aufgerufen sind, Ideen und Umsetzungswünsche gerne an kultur@plankstadt.de zu senden. Dort werden die Anregungen gesammelt, die bei der nächsten Sitzung im Forum besprochen werden. „Die Gemeindeverwaltung wird die Aktivitäten gerne weiterhin mit Räumlichkeiten und Werbung unterstützen“, schilderte Drescher die leicht angepasste Vorgehensweise, bei der auf intensive Kommunikation und Austausch gesetzt wird.

Erste Idee ist ein „Kruuschd & Krempel“-Markt im kommenden Jubiläumsjahr, der dann in der Mehrzweckhalle stattfinden soll, weil dort eventuell geltende Vorgaben einfacher umzusetzen und einhaltbar sind. Weitere Impulse wurden andiskutiert und sollen auf dem beschriebenen Weg gesammelt werden.

Ende 2014 realisierte die Verwaltung eine Idee des damaligen Hauptamtsleiters Michael Thate und gründete mit Kunstinteressierten und Kulturschaffenden aus Plankstadt das Kulturforum. Mittel im Haushalt wurden eingestellt und angestrebt, das Forum schnellstmöglich zum Verein zu formieren.

Der sollte dann selbstständig seine Ideen formulieren, die Gemeinde nur noch als Helfer und Partner fungieren. Schon 2015 war klar: „Im Rathaus und in der Bücherei, die zum einen bei dem Forum mit dabei ist, zum anderen derzeit fast der alleinige Träger der Kultur vor Ort ist, sind die Kapazitäten beschränkt.“ So ein Zitat aus unserer Zeitung vom 20. März 2015, das die Gemeindeverwaltung anführt.

Das Salz in der Suppe

Allerdings gab es damals und gibt es heute genügend Sachverstand im Ort, um das Kulturleben darzustellen. „Das Kulturforum ist eine schöne Art, heimische Künstler und Kulturschaffende in Plankstadt zu präsentieren. Ehrenamtliches Engagement von Kulturschaffenden und Kulturinteressierten ist dabei das Salz in der Suppe“, so Drescher abschließend, „das Ziel, einen Verein zu gründen, geben wir den Aktiven und allen, die sich beteiligen möchten, weiterhin an die Hand und stehen helfend gerne zur Seite.“ zg

Info: Ideen und Impulse, gerne auch mit der detaillierten Schilderung der Event-Organisation, senden Interessierte und Anbieter per E-Mail an kultur@plankstadt.de.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.08.2020