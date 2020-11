Zimmerbrand – Frau verletzt

In diesem Mehrfamilienhaus in der Lorscher Straße ist der Brand ausge-brochen. © PR-Video

Plankstadt.Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagmittag wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in Plankstadt alarmiert. Gegen 13.30 Uhr war in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung des Anwesens in der Lorscher Straße aus noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete eine Frau aus der bereits stark verrauchten Wohnung, sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sobald der Brandort durch die Ermittler betreten werden kann. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.11.2020