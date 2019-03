Zum Abschied gibt’s den Segen des Papstes

Plankstadt.Eine leicht wehmütige Atmosphäre lag über der Festgesellschaft, die sich auf dem Helmlingshof versammelt hatte. Wehmütig deshalb, weil das Ende der Dienstzeit von Schwester Bernadette Müller, der guten Seele des Seniorenwohnheims im Ortszentrum, nun bevorsteht. Am Mittwoch, 10. April, wird sie ihren letzten Arbeitstag haben und was dann kommt, ist noch offen. Aber zunächst waren auf ihre Einladung hin alle gekommen, um mit ihr noch einmal gemeinsam zu feiern.

Neben Bürgermeister Nils Drescher, Alt-Bürgermeister Wolfgang Huckele, Pfarrer Reinholdt Lovasz, CAZ-Heimleiterin Martha Trautwein, deren Vorgänger Josef Mnich und auch Schwester Bernadettes frühere Vorgesetzte Anna Fankhauser und Helga Marschall von der Heim- und Pflegedienstleitung des alten Caritas-Altenzentrums wollten alle Abschied nehmen. So ganz ohne offizielle Worte geht es bei einer solchen Veranstaltung nicht: So hatte Bürgermeister Nils Drescher nicht nur Dankesworte, sondern auch die Ehrenmedaille des Bürgermeisters mitgebracht, um Schwester Bernadette auch die Wertschätzung der politischen Gemeinde, die Träger des Wohnheims ist, zu übermitteln. Heimleiterin Martha Trautwein hatte einige Bonmots aus der Personalakte mitgebracht.

Beitrag für eine Reise

Haussprecherin Anni Neuwirth dankte in bewegten Worten für die ausgezeichnete Betreuung während der zurückliegenden 16 Jahre und überreichte das Geschenk der Hausgemeinschaft – einen Beitrag zu einer Reise im Ruhestand. In einer heute selten gewordenen Art und Weise hatte Schwester Bernadette in der Altenbetreuung das über Jahrzehnte vorgelebt, was es heißt, den Caritaswahlspruch „Von Menschen für Menschen“ mit Leben zu füllen. Kein zeitlicher Mehraufwand, keine Mühe und Arbeit war ihr zu viel, wenn es um das Wohl und die Versorgung der ihr anvertrauten Menschen ging. Immer ein freundliches Wort und Aufmunterung auch in schweren Tagen waren für sie eine Selbstverständlichkeit. Und dafür wurde sie geschätzt – auch über das Haus hinaus in der Gemeinde.

Die werktägliche Kaffeerunde des Hauses hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Mitbewohner Ulrich Kobelke übergab mit launigen Worten eine Original-Segensurkunde von Papst Franziskus – ihrem „Cheffe“, wie sie es immer ausdrückte – die eigens im Vatikan in Rom für Schwester Bernadette ausgestellt worden war. Zusätzlich gab es noch eine große Bananenpflanze, mit der nicht nur die Reisefreudigkeit von Schwester Bernadette, sondern auch die weltweite Präsenz der Caritas dokumentiert werden sollte. Auch aus Kobelkes Worten war der nahende Verlust nicht zu überhören und er wünschte Martha Trautwein ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Nachfolge, hatte sie doch den Bewohnern schon bei der Weihnachtsfeier einen uneingeschränkten Fortgang der Betreuung zugesichert. uk

