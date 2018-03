Anzeige

Plankstadt.In früheren Veröffentlichungen zum Thema „Plankstädter Wirtschaften“ war bei der Aufzählung von Cafés immer vom Café Springer, dem Café Gärtner im Waldpfad, dem Café Kiefer in der Eisenbahnstraße und dem Rathaus-Café von Eugen Ehrler die Rede. Ein Café Schmiederer tauchte zunächst in alten Akten nicht auf.

Erst eine im Internet angebotene Postkarte aus dem Jahre 1910 brachte neue Erkenntnisse und damit auch neue Recherchen im Gemeindearchiv. Auf dem Foto ist das Haus Friedrichstraße 23 an der Ecke Luisenstraße/Friedrichstraße zu sehen, das heute im Besitz des Architekten Edgar Treiber ist. Den meisten älteren Mitbürgern dürfte es noch als Ladengeschäft der Bäckerei Hettenbach sowie der Nachfolger Emil Dittes, Gerd Aichele und als Filiale der Bäckerei Leisinger in Erinnerung sein. Heute befindet sich in den Räumen ein Nachhilfestudio.

Auf dem Foto ist deutlich am Erker über dem Ladeneingang an der Ecke ein Schild mit der Aufschrift „Café Schmiederer“ zu sehen. Nun gibt es ja niemanden mehr aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, den man nach der Existenz dieses Cafés fragen könnte. Eine ältere Dame aber erinnerte sich, dass ihre bereits 1963 verstorbene Großmutter den Namen dieses Cafés und der Bäckerei erwähnt hatte. Weitere Nachforschungen ergaben nun, dass das Bezirksamt Schwetzingen am 27. Mai 1910 dem Bäckermeister Josef Schmiederer die Erlaubnis zum Betrieb einer Kaffeewirtschaft mit Ausschank alkoholfreier Getränke erteilte. Wann dann der Betrieb des Cafés wieder eingestellt wurde und die Bäckerei an den Bäckermeister Hettenbach überging, wird weitere Recherchen erforderlich machen.