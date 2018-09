Zusammenstoß an der Kreuzung

Plankstadt.Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag im Bereich der Kreuzung Lessing-/Bismarckstraße ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand stießen kurz vor 16 Uhr der Mercedes einer 79-jährigen Frau und der Fiat eines 23-jährigen Mannes zusammen. Die Seniorin befuhr die Lessingstraße in nordöstliche Richtung und übersah an der Kreuzung zur Bismarckstraße das von rechts kommende Auto ihres Unfallgegners. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde der Fiat-Fahrer leicht verletzt. Er zog sich ein Schleudertrauma zu. Die Schwetzinger Polizei nun ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung, teilen die Beamten mit. pol

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 03.09.2018