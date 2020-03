Zusammenstoß auf der Kreuzung

Plankstadt.Ziemlich ramponiert sind die beiden Autos im Bereich der Motorhaube: Zu einem Unfall auf der Kreuzung Eppelheimer Straße/Eisenbahnstraße/Ladenburger Straße ist es am Donnerstagnachmittag gegen 13.40 Uhr gekommen. Nach ersten Informationen unseres Reporters vor Ort ist der Fahrer eines Mercedes-SUV mit der Fahrerin eines Peugeot-Kleinwagen im Kreuzungsbereich zusammengeprallt.

Die Frau war mit ihrem Kleinwagen von der Eisenbahnstraße in Richtung Ladenburger Straße unterwegs. Der Mercedes befuhr die Eppelheimer Straße in Richtung Schwetzingen. Wer von beiden das Rotlicht missachtet hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei. Der Mercedesfahrer wurde nach eigenen Angaben nicht verletzt. Die Frau wurde im Rettungswagen behandelt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei konnte noch keine Angaben machen.

