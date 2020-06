Zwei Aufsteiger und drei Neuzugänge

Plankstadt.In Corona-Zeiten müssen Vereine einige Maßnahmen beachten, wenn sie ihre Hauptversammlung durchführen wollen. Erst nach Erarbeitung eines, dem strengen Auge des Ordnungsamtes standhaltenden Hygiene-Konzepts durften die 40 namentlich angemeldeten Teilnehmer die als Versammlungsraum hergerichtete Dr.-Erwin-Senn-Halle betreten. Abteilungsleiter Markus Kolb appellierte an die Mitglieder eindringlich für die strikte Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Kolb stellte erfreut fest, dass den Spielerkader niemand verlässt, er aber folgende drei als Hoffnungsträger anzusehende Neuzugänge vorstellen könne: Thomas Heeß (TTV Albersweiler), Gernot Müller (TTC Hirschhorn) und Jan-Lukas Peters (TTC Kirchardt).

Mit den beiden Erstgenannten als Verstärkung der 1. Herrenmannschaft verband er die Erwartung auf den Klassenerhalt im ersten Bezirksliga-Jahr. Der Drittgenannte würde die 3. Mannschaft in der A-Klasse verstärken.

Zufrieden beleuchtete Kolb die zurückliegende Spielsaison, obwohl die im März ausgesetzte Rückrunde coronabedingt letztlich nicht mehr zu Ende gespielt werden konnte. Stolz war er vor allem auf zwei Aufsteiger: So stieg nach langjähriger „Abstinenz“ die erste Herrenmannschaft als „Vize“ der Bezirksklasse erstmals wieder in die Bezirksliga auf. Bravourös auch die Leistung der fünften Herrenmannschaft, die als B-Klassen-Erster in die Kreisklasse A aufstieg. Bedauern müsse er allerdings die coronabedingte Absage aller Feierlichkeiten und Veranstaltungen.

Sportwart Peter Puff erläuterte das Abschneiden aller sieben Herrenmannschaften in der zurückliegenden Saison und ging auf die besondere Situation des vorzeitigen Saisonabbruchs vom 13. März ein, da dieser Zeitpunkt als Tabellen-Endstand gewertet wurde. Profitiert haben die Herrenmannschaften 1 und 4, die sich ohne Relegation für den Aufstieg beziehungsweise Klassenerhalt qualifizierten und keine Absteiger zu beklagen waren.

Kasse mit üppigem Plus

Jugendwart Pascal Dilger vermeldete einen guten Mittelplatz der Jugend 15 und eine untere Platzierung der Jugend 18 in der jeweiligen Kreisklasse. Zu seinem Bedauern könne er sein Amt als Jugendwart berufsbedingt künftig nicht mehr ausüben.

Kassenwart Michael Weick schloss seinen Kassenbericht mit einem üppigen Plus. Dieses sei zum einen der Spendenfreudigkeit der Sponsoren zu verdanken, zum anderen auf den coronabedingten Wegfall sämtlicher kostenträchtigen Veranstaltungen zurückzuführen. Bei künftigen Lockerungen könne dann auf dieses Polster zurückgegriffen werden. Der Vorstand wurde entlastet und neu gewählt.

Webmaster Jörg Gerkewitz überreichte Präsente an Pressewart Günther Ochs und Administrator Tom Braunbart für beständig konstruktive Beiträge.

Marion Brazel aus dem Vorstandsteam des Gesamtvereins zeigte sich vom Zusammenhalt der Tischtennisabteilung beeindruckt. In der jetzigen Situation sei der neuformierte Vorstand zwar zusätzlich gefordert, lasse sich aber nicht entmutigen, weshalb ihre Werbung um Unterstützung gerne auf fruchtbaren Boden fallen dürfe. In puncto Wiederaufnahme des Sportbetriebs setzte Monika Hönig aus dem Vorstandsteam ihre Hoffnung auf eine möglichst baldige Freigabe aller Sportstätten.

Realisierung abwarten

Zum sonst gewohnten Tagesordnungspunkt „Termine“ müssen die künftigen Regelungen abgewartet werden. Zum Thema „Wiederaufnahme des Spielbetriebs“ liegt ein aktuelles Handlungskonzept des badischen Tischtennisverbands vor, wonach der Trainingsbetrieb künftig unter strenger Einhaltung entsprechender Abstands- und Hygieneregeln mit begrenzter Teilnehmerzahl möglich wäre. Für diesen Fall übernahm Tom Braunbart die Funktion eines Koordinators im Einvernehmen mit den jeweiligen Mannschaftsführern. Die Realisierung dieses Konzepts gilt es abzuwarten.

Der neue Jugendwart Moritz Fleischmann meldet zur neuen Saison zwei Jugend-18-Mannschaften für die Kreisklasse. Markus Goller bot schließlich noch die Beteiligung an einer Laufgruppe unter seiner Leitung an und bat um Teilnehmermeldungen. zg/go

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.06.2020