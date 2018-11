Zwei Fachfrauen geben Lesetipps

Plankstadt.Der Buchladen Neckargemünd macht am morgigen Donnerstag um 20 Uhr Station in der Gemeindebücherei (Einlass ab 19.30 Uhr). In entspannter Atmosphäre präsentieren die Buchhändlerinnen Viola Roolf-Taag und Thordis Taag acht literarische Neuerscheinungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei einem Glas Rotwein und Fingerfood können sich die Besucher von den Lesetipps inspirieren lassen. Für die musikalische Begleitung sorgen Adrian Gallet am Saxofon und Julian Seiler am Piano.

Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro (inklusive Wein und Speisen; Abendkasse 12 Euro). Die Plätze sind nummeriert, Karten gibt’s in der Gemeindebücherei. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018