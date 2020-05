Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Plankstadt.Zwei Autofahrer wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.40 Uhr auf der Kreisstraße 4147 zwischen Plankstadt und Eppelheim schwer verletzt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Mercedes musste verkehrsbedingt anhalten, da davor ein Autofahrer nach links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehr warten musste. Ein nachfolgender 49-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter erkannte die Situation zu spät und fuhr nahezu ungebremst ins Heck des stehenden Mercedes.

Durch den heftigen Aufprall wurde der Mercedes etwa 30 Meter nach vorne geschoben. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, sie wurden nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit Rettungsfahrzeugen in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 18 000 Euro, so die Polizei. Die Autos wurden abgeschleppt, zur Reinigung der Fahrbahn musste eine Spezialfirma hinzugezogen werden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.05.2020