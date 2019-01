Zwei weitere Verdächtige wieder frei

Plankstadt. Zwei weitere Verdächtige im Zusammenhang mit dem Waffenfund auf einem Anwesen im Waldpfad sind auf freiem Fuß. Das teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe gemeinsam mit dem Landeskriminalamt gestern mit. Die 39-jährige Frau, auf deren Anwesen die Waffe gefunden worden war, bleibt aber weiterhin in Untersuchungshaft.

Wie mehrfach berichtet, waren drei Tatverdächtige wegen Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat am 20. Dezember festgenommen worden. In den Abendstunden des 22. Dezembers wurde der 53-jährige Bruder eines bereits in Haft sitzenden 49-Jährigen bei seiner Einreise am Frankfurter Flughafen festgenommen. Er war ins Visier der Ermittler geraten, weil er im Verdacht stand, in die Übergabe beziehungsweise Verwahrung der aufgefundenen Kriegswaffe mit eingebunden gewesen zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden nun die Haftbefehle gegen das Brüderpaar aufgehoben. Die zwischenzeitlich durchgeführten weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass gegen sie derzeit kein dringender Tatverdacht mehr besteht. Bereits am 3. Januar war der Haftbefehl gegen den 33-jährigen Tatverdächtigten aufgehoben worden. Nach wie vor laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen, in intensiver Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Mannheim, auf Hochtouren, so das Landeskriminalamt. zg/grö

