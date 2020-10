Zweiter Abschnitt kann beginnen

Plankstadt.Der zweite Bauabschnitt der Baustelle am Kreisel am Ortseingang von Schwetzingen kommend beginnt ab Dienstag, 20. Oktober. In diesem ist auch die Schubertstraße betroffen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Zufahrt von der Schwetzinger Straße in die Schubertstraße und umgekehrt nicht mehr möglich, teilt das Bauamt der Gemeinde mit.

So entsteht eine Sackgasse von der Johann-Strauß-Straße in die Schubertstraße bis zu den Hausnummern 48 und 53. Es wird eine Umleitung von der Hebelstraße über die Johann-Strauß-Straße eingerichtet. Der Zugang von der Schwetzinger Straße in die Schubertstraße über die Gehwege wird so lange wie möglich aufrechterhalten, so das Bauamt abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.10.2020