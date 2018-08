110. Geburtstag bei Weinfest feiern

Reilingen.Der SC 08 feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen. Deshalb lädt der Sport-Club 08 die gesamte Bevölkerung zum Weinfest auf dem Rathausplatz ein. Am Samstag, 25. August, ab 17 Uhr soll der Rathausplatz zum Leben erweckt werden. „Bei cooler Musik, leckerem Essen und kühlen Getränken wird der Alltag für einige Stunden unterbrochen und stattdessen gefeiert“, erklärt der Club in einer Pressemitteilung.

Der Bioland-Winzer Winfried Seeber aus St. Martin in der Pfalz präsentiert dabei eine Auswahl an Weinen. In 0,1-Liter-Probiergläsern oder gleich bei einem „Viertele“ besteht Gelegenheit, die Favoriten unter den zehn Weinsorten und dem Prosecco zu finden. „Und dies bei moderaten Preisen“, verspricht der SC 08 Reilingen. Dazu gibt es – erstmals in Reilingen – eine zünftige Vesperplatte mit Messer, Wurst, Schinken und Käse, zusammengestellt von Vorstandsmitglied Matthias Hauser von der Metzgerei Hauser in Hockenheim.

Für all jene, die lieber doch bei alkoholfreien Getränken oder Bier bleiben, wird Vorstandsmitglied Fritz Gögele in bewährter Manier sorgen. wy

