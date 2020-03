12 000 Euro Schaden bei Unfall an Ampel

Reilingen.Bei einer Karambolage mit drei Fahrzeugen ist am Montag, kurz nach 18 Uhr, ein Sachschaden von rund 12 000 Euro entstanden. Drei Autofahrerinnen befuhren in ihren Fahrzeugen die L 723 von Walldorf kommend in Richtung Hockenheim. An der Rot zeigenden Ampelanlage L 723/L 599 (Abfahrt nach Reilingen) hielt eine Dacia-Sandero-Fahrerin an, ebenso die dahinter fahrende VW-Golf-Lenkerin.

Eine Volvo-Fahrerin hatte die Situation, den Abstand und ihre Geschwindigkeit aber offenbar falsch eingeschätzt: Sie fuhr ungebremst auf den VW auf, der wiederum auf den Dacia prallte. Erst im Einmündungsbereich kam der Dacia zum Stillstand. Die drei Frauen überstanden den Unfall ohne größere Verletzungen. Allerdings musste der Volvo abgeschleppt werden. pol

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020