18 Personen in Reilinger Seniorenzentrum mit Corona infiziert

Reilingen. Bürgermeister Stefan Weisbrod zeigte sich bestürzt, als die Redaktion ihn am Mittwochnachmittag telefonisch erreicht. „Es wird vermutet, dass es Besucher waren, die das Infektionsgeschehen belebt haben“, sagte Weisbrod und reagierte damit auf die hohe Zahl der Corona-Infektionen im Awo-Seniorenzentrum Am Feldrain.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwochnachmittag sind 18 Personen in der Einrichtung positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darunter 14 Bewohner sowie vier Mitarbeiter. Die Fälle verteilen sich momentan auf drei Wohnbereiche der Einrichtung.

Nach der positiven Testung einer symptomatischen Person wurden durch die Einrichtung Schnelltests veranlasst, die weitere positive Ergebnisse anzeigten. Daraufhin hatte das Gesundheitsamt vor Ort alle Bewohner der Einrichtung abgestrichen. Die Mitarbeiter wurden teilweise über die Hausärzte oder in den kreiseigenen Testzentren getestet. Hier ist der abschließende Ergebnisrücklauf noch abzuwarten. Momentan bestehen ein Aufnahmestopp und ein Besuchsverbot für die gesamte Einrichtung. Das Gesundheitsamt ermittelt die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen, die in der Einrichtung angegangen werden.

Leichte Krankheitsverläufe

Die Bewohner des Seniorenzentrums befinden sich in Quarantäne, während negativ getestete Personen abgeschottet werden sollen. Weisbrod steht zudem in engem Kontakt mit der Heimleitung, die er in dieser Situation unterstützen möchte. Die Krankheitsverläufe bei den Infizierten sind leicht bis mittel, wie Weisbrod mitteilte. Zwei Personen mussten allerdings im Krankenhaus behandelt werden. Eine der beiden kann dieses voraussichtlich in einigen Tagen wieder verlassen.

„Für die Beschäftigten ist es ein enormer Kraftakt, den Alltag in Schutzausrüstung und mit FFP2-Masken zu bestreiten“, betonte der Bürgermeister, dass die Arbeitsbedingungen sehr schwierig seien. Aber über die Awo ist die Einrichtung gut mit Material versorgt.

Anspruchsvoll sei die Situation vor allem mit Blick auf Weihnachten. So hoffen die Heimleitung und der Bürgermeister, dass das Besuchsverbot bis dahin wieder aufgehoben werden kann. vas

