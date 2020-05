190 Äxte und 720 Messer

Reilingen.Von den drei Objekten, die bei der Großrazzia des Landeskriminalamtes gegen Reichsbürger im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht wurden (wir berichteten am Donnerstag auf Südwest), liegen zwei in Reilingen. Eine Wohnung in der Hauptstraße und ein Anwesen in der Goethestraße wurden in den frühen Morgenstunden vom Mittwoch auf den Kopf gestellt, das bestätigte uns die Staatsanwaltschaft Karlsruhe jetzt.

In der Goethestraße ist eine Familie im Visier der Ermittler. Dort wurde ein ganzes Arsenal an Hieb- und Stichwaffen gefunden: Mehr als 200 Messer mit feststehender Klinge, 190 Äxte sowie 520 Klapp- und Einhandmesser wurden beschlagnahmt, so die Staatsanwaltschaft. Dokumente deuten darauf hin, dass es sich hier um eine Führungskraft der Bewegung „Bundesland Baden“ innerhalb der Reichsbürgerbewegung handelt. In der Wohnung in der Hauptstraße stellten die Beamten Schusswaffenattrappen sicher.

Sogenannte Reichsbürger verweigern die Zusammenarbeit mit Institutionen der Bundesrepublik und sehen sich als Deutsche im Sinne des Reiches vor 1937. jüg

