190 Jahre im Dienst der Gemeinde

Reilingen.Gleich acht Mitarbeiter feierten im Rathaus gemeinsam ihr Dienstjubiläum. „Ich freue mich von Herzen, dass wir heute in diesem Rahmen zusammen sein können“, eröffnete Bürgermeister Stefan Weisbrod die kleine Feier unter Kollegen. 190 Arbeitsjahre für die Gemeinde und den öffentlichen Dienst haben Uwe Schuppel, Rolf Schwechheimer, Stefanie Schuppel, Hans Erbrecht, Frank Powik, Tobias Hardtmann, Ralf Krauth und Christian Bickle vorzuweisen.

Seit 40 Jahren ist Uwe Schuppel im öffentlichen Dienst angestellt. Nach seiner Ausbildung beim Versorgungsamt in Heidelberg und dem Studium an der Fachhochschule Ludwigsburg wechselte er 1986 als Leiter des Standesamtes ins Reilinger Rathaus. Bereits nach kurzer Zeit wurde er zum Grundbuchratsschreiber bestellt. „Damit haben Sie sich Wissen erworben, das zu 75 Prozent dem eines Notars entspricht“, betonte Bürgermeister Stefan Weisbrod. Außerdem ehre es Schuppel, dass er den Mut hatte, sich in einem demokratischen Prozess der Bürgermeisterwahl zu stellen. „Unsere Zusammenarbeit ist immer auf hohem fachlichen Niveau und stets auf sachlicher Ebene“, würdigt Weisbrod den kompetenten Kollegen.

Reilinger aus vollem Herzen

Rolf Schwechheimer ist seit 30 Jahren im Dienst der Gemeinde. Bereits 1976 begann er dort seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Nach seiner Ausbildungszeit stand damals keine freie Stelle zur Verfügung, so dass er zunächst einmal berufliche Erfahrungen in der freien Wirtschaft sammelte. Nach 15 Jahren kehrte er zurück ins Rathaus und übernahm die Stelle des Sachgebietsleiters im Bürgerbüro. Diese füllt er bis heute auch als Bezügerechner mit viel Herzblut und Engagement aus.

„Sie haben keine einfache Aufgabe. Umso mehr schätze ich Ihre Arbeit, vor allem Ihre Genauigkeit und Ihre Liebe zum Detail, mit der Sie für jeden von uns alle Personalangelegenheiten regeln“, schätzt Bürgermeister Weisbrod sein Wirken.

Vor 25 Jahren begann Stefanie Schuppel ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Reilinger Rathaus. Sie kümmert sich nicht nur gewissenhaft um ihre Gebiete Gewerbeamt, Wahlen, Ordnungswidrigkeiten und Gemeindearchiv, sondern ist sich für keine Zusatzaufgabe zu schade. Wo sie kann, unterstützt sie ihre Kollegen.

„Sie sind zwar nicht immer auf Anhieb begeistert, aber ich kann stets auf Ihre Hilfe zählen und das bedeutet mir sehr viel“, lobt Weisbrod ihren unermüdlichen Einsatz. „Egal, um was es geht, Feste vorbereiten, Ehrungen oder sonstige Veranstaltungen, Sie vertreten stets die Interessen der Gemeinde und sind immer an vorderster Front mit dabei. Vielen Dank dafür.“

Fest ins Herz geschlossen

„Auf Hans ist immer Verlass.“ Damit meinte Bürgermeister Stefan Weisbrod den Amtsdiener Hans Erbrecht, der ebenfalls auf 25 Jahre bei der Gemeinde zurückblickt. Begonnen hatte Erbrecht beim Bauhof, ehe er als Amtsbote in Rathaus wechselte. „Er ist unser Mädchen für alles und unser Trumpf in der Hinterhand. Wenn es mal irgendwo eng wird, ist er sofort zur Stelle. Auch in stressigen Situationen besticht er durch sein freundliches, ausgeglichenes Gemüt.“ Das sei einer der vielen Gründe, warum Hans Erbrecht von allen Kollegen fest ins Herz geschlossen wurde. Er nehme sich immer wieder die Zeit, kleinere Problemchen unbürokratisch zu lösen und Stresssituationen auf kulinarische Weise zu entschärfen.

„Seit 20 Jahren unterstützt uns Ralf Krauth beim örtlichen Bauhof mit seinem grünen Daumen“, würdigte der Bürgermeister dessen Arbeit. Die meisten Reilinger kennen den Mann mit seinem sensiblen Händchen für alles, was blüht und wächst. Egal, ob kniend in Blumenbeeten, als Sargträger auf dem Friedhof oder unterwegs mit dem Wasserfahrzeug zum Gießen der Pflanzen – Ralf Krauth sei bekannt und man schaue ihm gerne bei der Arbeit zu. „Es ist bestimmt nicht immer einfach, so auf dem Präsentierteller der Bevölkerung zu sitzen, und schon morgens bei Dienstbeginn die ersten kritischen Beobachter im Rücken zu haben“, hatte Weisbrod Verständnis. Und auch die körperliche Anstrengung bei Wind und Wetter im Dienst der Gemeinde hob der Bürgermeister noch mal deutlich hervor.

Aus dem Kraftwerk kam Frank Powik vor 20 Jahren zur Gemeinde Reilingen als Hausmeister in das Veranstaltungszentrum der Fritz-Mannherz-Hallen. Dort habe er als Hallenchef seither alles im Griff. Egal, ob Sportveranstaltungen, Feiern, Kultur oder manchmal sogar alles gleichzeitig, Frank Powik behält stets den Überblick. „Bei so vielen verschiedenen Menschen und Institutionen immer den richtigen Ton zu treffen, ist sicher schwierig“, mutmaßte Bürgermeister Weisbrod.

Frank Powik ist nicht nur Ansprechpartner für die Vereine, er ist selbst ehrenamtlich sehr engagiert – als Vorsitzender des Kirchenchors und auch beim Handball unterstütze er seinen Verein. Als wäre das noch nicht genug, gehört Powik seit vielen Jahren dem Personalrat der Gemeinde an und steht den Mitarbeitern mit Rat und Tat zur Seite. Er sei die Zuverlässigkeit in Person und werde von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt.

Immer alles im Griff

„Wenn man ihn anschaut, mag man es kaum glauben, auch Tobias Hardtmann ist bereits seit 20 Jahren im Dienst der Gemeinde“, so der Bürgermeister. Als konstante Stütze meistere er im Bauamt täglich neue Herausforderungen. Er behalte immer den Überblick, auch wenn es mal stressig werde. „Es ist keine einfache Aufgabe, die vielen Objekte und Projekte immer im Griff zu haben. Auch seine beiden Chefinnen Bauamtsleiterin Ramona Drexler und ihre Stellvertreterin Petra Brandenburger wissen das und sind stolz und dankbar, einen so zuverlässigen Mitarbeiter zu haben“, so Weisbrod.

„Das bisschen Haushalt . . .“, leitete Weisbrod über zu Kämmerer Christian Bickle, der seit zehn Jahren die finanziellen Geschicke der Ge-meinde leitet. Zuvor wirkte er etliche Jahre beim Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe und dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Sein großes Fachwissen zeige sich vor allem im Umfang der Haushaltspläne, für die er die Verantwortung trägt. Auch als Geschäftsführer der KWG habe Bickle ein großes Aufgabengebiet in Sachen Erschließung und Wohnungsbau übernommen.

Für den Personalrat dankte Heike Hornig den Jubilaren für ihr Engagement und ihre Treue in gereimter Form. Für jeden Jubilar hatte sie ein kleines Präsent dabei, das die Anzahl der Wirkungsjahre symbolisierte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020