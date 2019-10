20-Jähriger unbelehrbar

Reilingen/Region.Gleich zweimal ist ein 20-Jähriger von der Polizei ohne Führerschein erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Montag, 11 Uhr, im Bereich der Bundesautobahnen 61 und 6. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der vorgezeigte Führerschein als Fälschung erwies und der Heranwachsende überhaupt nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Den Fahrzeugschlüssel für den VW Golf behielt die Polizei daher ein. Unweit des ersten Kontrollorts entdeckte eine andere Streife gegen 15 Uhr den VW Golf erneut im Straßenverkehr; dieses Mal auf der BAB 6 bei Reilingen. Am Steuer saß erneut der 20-Jährige, den sie bereits am Vormittag aus dem Verkehr gezogen hatten. Mit der Tatsache konfrontiert, dass man ihm bereits morgens klar gemacht habe, er dürfe kein Auto mehr fahren, teilte der Mann mit, er müsse nach Heilbronn und habe keine andere Wahl. Erneut nahm ihm die Polizei den Autoschlüssel ab. Den 20-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch für einen Bekannten des Mannes wird der Vorfall ein juristisches Nachspiel haben: Er hatte die Schlüssel bei der Polizei abgeholt und an den 20-Jährigen zurückgegeben. pol

