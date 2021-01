200 Jahre evangelische Kirche

Reilingen.Im Jahr 1819 wurde der Grundstein gelegt, im Jahr 1820 wurde sie eingeweiht, die im Weinbrenner-Stil errichtete evangelische Kirche. Was mit zahlreichen Feierlichkeiten das Jahr über gefeiert werden sollte und wurde. Los ging es mit Lutherbrötchen und einem Empfang, ein bunter Reigen an Veranstaltungen schloss sich an, bis das Coronavirus den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung machte. Dennoch, es war beachtlich was der Jubi-Kreis auf die Beine stellte und was im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, soll in diesem nachgeholt werden. / aw

