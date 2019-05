29 Jugendliche sagen Ja zu Leben als Christen

Reilingen.29 Jugendliche zogen, geleitet vom Musikverein Harmonie und dem Kirchengemeinderat, sowie Pfarrerin Eva Leonhardt am Sonntag vom Franz-Riegler-Haus in die evangelische Kirche. Die Konfirmanden sprachen ihr Ja zur Taufe und zu einem Leben als Christen in dieser Welt. Als Ermutigung wurde den jungen Menschen durch den feierlichen Konfirmationssegen Gottes Geleit für ihr Leben zugesprochen. Ein von jedem Konfirmanden ausgesuchter Vers aus der Heiligen Schrift soll eine bleibende Erinnerung sein.

Konfirmiert wurden Julian Astor, David Bertsch, Yannik Tim Dagenbach, Justin Degen, Jonas Drews, Tom Fiedler, Paul Grüneberg, Nicolas Keller, Tim Kraus, Nikolas Malcher, Nick Lindauer, Jakob Lindqvist, Silas Linnebach, Marius Lippertz, Jannik Özbilen, Luca Schaefer, David Schmittinger, Dominik Ziegler, Aurelia Ansorge, Anna Buchholz, Lydia Gallet, Vanessa Greif, Janine Heiler, Mara Lösch, Amelie Niemzik, Eva Scheidt, Anika Wahl, Cosima Walter und Jule-Marie Winkler. / sz

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 27.05.2019