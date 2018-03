Anzeige

Reilingen.Seit 26 Jahren laden die Freunde Reilinger Geschichte zu einem Ostermarkt ein. Der Markt findet alle zwei Jahre statt und erzielt in Reilingen und im Umland große Beachtung. Dieses Jahr haben über 40 Hobbykünstler aus der kurpfälzischen Region für die auswärtigen und einheimischen Besucher seit langem fleißig gewerkelt, um beim 14. Ostermarkt mitzumachen.

Die Öffnungszeiten in der Mannherzhalle sind am Samstag nach der feierlichen Eröffnung durch Bürgermeister Weisbrod von 13 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Eine Cafeteria mit selbst gebackenem Kuchen wird vom Arbeitskreis „Burg Wersau“ betreut und lädt zum Verweilen ein. Der Eintritt zu der Ausstellung ist frei. le