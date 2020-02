Abc-Schützen jetzt anmelden

Reilingen.Kinder, die im kommenden Schuljahr schulpflichtig werden, sind in der Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule am Dienstag, 3. März, von 10 bis etwa 14 Uhr, oder am Mittwoch, 4. März, von 9 bis 12 Uhr anzumelden und vorzustellen. Um den Eltern und Kindern Wartezeiten zu ersparen, wird die Schule im Vorfeld Einzeltermine zur Anmeldung ausgeben.

Mit Beginn des Schuljahres werden alle Kinder schulpflichtig, die zwischen dem 1. Oktober 2013 und dem 31. Juli 2014 geboren sind. Ebenso sind alle zurückgestellten Kinder aus den Geburtsjahrgängen vor 2013 schulpflichtig.

Etwaige Anträge auf Zurückstellung von Kindern, die einen Entwicklungsrückstand aufweisen, sind am gleichen Tag bei der Schulleitung zu stellen. Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde, gegebenenfalls der Taufschein vorzulegen und die Kinder sind vorzustellen.

Als Nachweis für die schulärztliche Untersuchung ist das „gelbe Ergebnisblatt“ vorzulegen. Alleinerziehende werden um die Vorlage der Sorgerechtsentscheidung gebeten. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 15.02.2020