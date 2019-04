Abschied von Nikola I.

Reilingen.Eine „bezaubernde Botschafterin“ der Gemeinde war sie: Nikola die I. aus dem Hause Dörfer. Sie beendet ihre Amtszeit als amtierende Spargel- und Erdbeerprinzessin. Mit viel Anmut und Glanz übte sie ihr Amt seit dem Jahr 2017 mit großer Freude aus. „Es war mir ein Vergnügen und hat mir viel Spaß gemacht, ich muss mich jetzt leider anderen Schwerpunkten widmen“, so resümiert Nikola Dörfer die letzten Jahre ihrer Amtszeit.

„Dass das königliche Amt ihr Freude bereitet, war bei ihren offiziellen Auftritten immer deutlich zu spüren“, sagt ein sehr dankbarer Bürgermeister Stefan Weisbrod: „Es war richtig glamourös, mit ihr unterwegs zu sein“.

Die professionellen Repräsentationen waren ihr mütterlicherseits sozusagen als Enkeltochter des Ehrenbürgers und Bürgermeisters a.D. Walter Klein in die Wiege gelegt worden. Und die Verbindung zum Spargel war väterlicherseits in ihren Genen. Ihr Vater Jürgen Dörfer entstammt der Familie von Franz Dörfer aus dem Mühlweg, genau die Familie, die vor über 150 Jahren den Spargel von Schwetzingen nach Reilingen brachte. Besser konnten also ihre Voraussetzungen nicht sein.

„Umso mehr freut es uns, dass es uns gelungen ist, für dieses schöne Amt eine würdige Nachfolgerin zu finden“, freut sich der Bürgermeister auf die Vorstellung der neuen Lieblichkeit. „Wir werden alle sehr überrascht sein“, so Weisbrod voller Spannung. Anlässlich des Zunftbaumfestes am 30. April, 18 Uhr, am Rathausplatz ist es soweit: Die neue Spargel- und Erdbeerprinzessin wird der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es ist höchste Zeit dazu, die ersten Erdbeeren sind schon reif. jd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.04.2019