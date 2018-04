Acht Wohnungen zum garantierten Festpreis

Anzeige

Weil die Wege kurz seien und das Planungsbüro im eigenen Haus sitze, sei man von niemandem abhängig – und könne daher das Projekt in zwölf bis 13 Monaten Bauzeit durchziehen – zu einem garantierten schlüsselfertigen Festpreis, sagte Sattler.

Architekt Wolfgang Wilka nannte auf Nachfrage von Silvia Vögtle (Freie Wähler) den Ausbaustandard „vernünftig gut“: „Wir bauen Häuser unter dem Gesichtspunkt: Würden wir da selbst einziehen? Und das würden wir“ , sagte er, und Gregor Sattler ergänzte: „Sattler-Qualität“, was der Bürgermeister mit „mittlerer Ausbaustandard“ übersetzte.

FW erinnern an Stellplatzsatzung

Wie bereits in der Sitzung des Technischen Ausschusses (wir berichteten am Montag) entspann sich eine Debatte darüber, ob die Planung mit den Vorgaben der örtlichen Stellplatzsatzung in Einklang zu bringen sei. „An anderer Stelle fordern wir bei Wohnflächen jenseits der 50 Quadratmeter zwei Stellplätze pro Wohnung“, erinnerte Silvia Vögtle. Bei den Größen seien zwei Fahrzeuge pro Einheit durchaus zu erwarten.

Stefan Weisbrod verwies auf die Vorgaben der Landesbauordnung, nach denen ein Stellplatz pro Wohnung im unbeplanten Innenbereich ausreiche. Für mehr Parkplätze müssten die Kubaturen geändert werden, was zulasten der Wirtschaftlichkeit ginge. In der Graf-Zeppelin-Straße sei der Parkdruck nicht so hoch wie in Nachbarstraßen.

Sabine Petzold sah das anders: „Das ist jetzt schon ein diffiziler Bereich“, widersprach sie und verwies auf eine Aussage der Feuerwehr. Jeder Stellplatz auf dem Gelände sorge für Entlastung.

Peter Kneis (CDU) verwies darauf, dass die KWG im Gegensatz zu Bauträgern nicht mit Gewinnerzielungsabsichten baue, so dass seine Fraktion mit dem einen Stellplatz pro Wohnung leben könne, ohne dass dem Gleichbehandlungsgrundsatz widersprochen werde. Dieter Rösch (SPD) ergänzte, bei den Mietern handle es sich um Menschen, die auf eine günstige, von der Gemeinde gestellte Wohnung angewiesen seien und nicht drei, vier Autos haben. Jens Pflaum (FPD) sah wie Jochen Rotter (Grüne) keine Alternative zur Ein-Stellplatz-Regelung.

„Wir verhalten uns im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen“, hob der Bürgermeister hervor. Der KWG-Aufsichtsrat wird den Vertrag weiter konkretisieren, der Technische Ausschuss berät erneut. mm

