Allen Helfern Danke sagen

Reilingen.Die Vorbereitungen der Gemeindeverwaltung laufen auf Hochtouren: Einmal mehr soll das ehrenamtliche Engagement in Sport und Kultur unterhaltsam gewürdigt werden. Dabei geht es um das ehrenamtliche und das bürgerschaftliche Engagement der Aktiven in der lebendigen Dorfgemeinschaft, so Bürgermeister Stefan Weisbrod. „Wir möchten den vielen Engagierten einen unterhaltsamen Abend schenken.“ Das Team um Uwe Schuppel hat ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sowohl musikalische, als auch sportliche Höhepunkte bieten soll.

Die Bevölkerung ist eingeladen mitzufeiern. Für die Teilnehmer steht ein Imbiss bereit. Die Verwaltung bittet um eine Anmeldung. Bei dieser wird ein Kostenbeitrag von 5 Euro für den Imbiss fällig. zg

