Alles andere als altmodisch

Ich hatte keine Ahnung, was ein Spielmannszug eigentlich konkret ist, als ich mit elf Jahren das erste Mal freitagsabends von einer Freundin ins Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Brühl zur Übungsstunde mitgeschleppt worden bin. Nur zuschauen – das war der Plan. Rausgegangen bin ich mit einer Spielmannszugquerflöte und einer Anmeldung. Ich bin bis heute dort geblieben, das zeigt: Wer Spielmannszüge als altmodisch und nicht zeitgemäß abstempelt, liegt eindeutig falsch. Die traditionellen Märsche, die seit vielen Jahren in der Feuerwehrmusik gespielt werden, sind längst nicht alles, was ein Spielmannszug zu bieten hat: „Rock Mi“, die bekannte Titelmelodie von „Pippi Langstrumpf“ oder „We will rock you“ sind nur einige Lieder, die frischen Wind in das Repertoire der Musiker bringen. Jugendausflüge, Pizzaessen und Trainingslager lassen die Kameraden zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen; Spaß ist immer mit dabei. Veraltet, streng und langweilig? Von wegen!

Nachwuchsprobleme – ganz klar – die gibt es. Vielleicht liegt es daran, dass ein Spielmannszug kein Fußballverein ist, in dem die Kinder schon mit drei Jahren ihren Vorbildern wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi nacheifern können, vielleicht aber auch daran, dass zu wenig Werbung gemacht wird. Ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, im Spielmannszug Querflöte zu spielen, wenn meine Freundin mich nicht mitgenommen hätte – und das ist immer noch die beste Werbung. Ein weiterer Pluspunkt: Man ist nie zu alt, um im Spielmannszug ein Instrument zu lernen und wird immer mit offenen Armen empfangen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.04.2020