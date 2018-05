Als Christen Flagge zeigen

Anzeige

Zeitgleich fand in Altlußheim ein Festgottesdienst mit Beteiligung der Erstkommunionkinder und Prozession in der Kirche statt. An Fronleichnam feiert die katholische Kirche in besonderer Weise die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.06.2018