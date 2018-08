Als hätten alle im Ort nur darauf gewartet

Miltenberger Michaelismesse

Buntes Spektakel zum Auftakt der Mess’

Die Miltenberger Michaelismesse hat am Freitag mit dem Bieranstich begonnen. Am Samstag schlängelte sich der traditionelle Festzug durch die historische Innenstadt. Miltenberg. Das größte Volksfest am bayerischen Untermain, die ...