Alte Mauern mit Hilfe einer App sichtbar machen

Reilingen.Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Burg Wersau berichtete dessen Vorsitzender Dirk Müller über die aktuellen Funde als auch über die Aktivitäten und Teilnahmen an diversen Festivitäten. Dank ging an die aktiven Mitglieder des Arbeitskreises Burg Wersau sowie des Fördervereins für deren großartiges Engagement, was Hella Müller, die Leiterin des Arbeitskreises, in ihren Ausführungen

...