Altersschwache Sitzbänke erneuert

Reilingen.Darüber dürften sich Wanderer, Radfahrer und Ausflügler gleichermaßen freuen: Der kommunale Bauhof hat im Staatswald „Untere Lusshardt“ auf Reilinger Gemarkung zwei der entlang des „Judenweges“ platzierten und ziemlich heruntergekommenen Sitzgelegenheiten erneuert. Gebaut wurden die Bänke aus heimischem Kiefernholz von Christian Vögele-Tremmel, der neuerdings für die Schreiner- und Zimmererarbeiten im Bauhof verantwortlich ist. Ihm zur Seite stand sein Kollege Andreas Schnepf. Veranlasst worden war die Aktion auf Vorschlag des Sprechers der Waldfreunde, Nikolaus Streck.

Und dabei werde es nicht bleiben. Die Gemeinde hat darüber hinaus auch Unterstützung beim Erneuern der Vierer-Bankgruppe rund um das Wegekreuz nahe der „Steinernen Brücke“ zugesagt. Mit den Arbeiten soll in Kürze begonnen werden.

Nikolaus Streck, allen bekannt durch seine Initiative zum Neubau der „Reilinger Hütte“, hat für die Waldbesucher eine weitere erfreuliche Mitteilung parat. Am Freitag, 14. Juni, 15.30 Uhr, wird die im Frühjahr 2016 im Staatswald am Abzweig „Jugendweg/Waghäuseler Allee“ errichtete Schutzhütte auch einen kirchlichen Segen erhalten. Pater Stefan vom Waghäuseler Kloster der „Brüder vom Gemeinsamen Leben“ habe seinen Besuch zugesagt. Auch Bürgermeister Stefan Weisbrod werde zu dieser Feierstunde in der Schutzhütte erwartet. jd

