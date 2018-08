An der Flucht gehindert

Reilingen.Einen Unfall unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagvormittag eine 21-jährige Frau in Reilingen. Die junge Frau benutzte ohne Wissen des Halters dessen BMW und stieß bereits nach wenigen Metern Fahrt in der Hockenheimer Straße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Anschließend flüchtete sie von der Unfallörtlichkeit.

Der Unfall wurde jedoch von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten. Die Unfallverursacherin wurde von den Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Den Beamten fiel sofort starker Alkoholgeruch im Atem der 21-Jährigen auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nachdem ihr eine Blutprobe entnommen worden war und die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen.

Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 21.08.2018