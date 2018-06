Anbau auf den Weg bringen

Anzeige

Ein aktives Mitwirken am Genehmigungsverfahren erübrigt sich für den Technischen Ausschuss, da keine planungsrechtlichen Bestimmungen verletzt werden und allein die Inhalte des Bebauungsplanes maßgebend sind. Angesprochen wurden in diesem Zusammenhang Probleme bei der Umsetzung des Konzepts in der Nachmittagsbetreuung der Ganztagesschule. Hier soll sich der Arbeitskreis „Schulentwicklung“ des Themas annehmen.

Kein „Berstlining-Verfahren“

Der Ingenieurvorschlag, aus Kostengründen erstmals in Reilingen die Wasserleitung der Hockenheimer Straße im so genannten „Berstlining-Verfahren“ zu sanieren, hat sich als nicht praktikabel herausgestellt. Bei dem Verfahren wird ein Bohrkopf in die vorhandene Rohrleitung eingeführt, der diese zerstört und in das umgebende Erdreich verdrängt. Zugleich wird ein neues Rohr von gleichem oder größerem Durchmesser verlegt.

Wie Bürgermeister Weisbrod dazu erklärte, habe sich herausgestellt, dass dieses Verfahren bei unvorhersehbaren Komplikationen im Untergrund aus wirtschaftlichen Gründen doch nicht geeignet sei und sich die Kosten eher verteuern würden. Stattdessen soll das bewährte, grabenlose Inlinerverfahren „Close-fit“ zum Einsatz kommen. jd

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.06.2018