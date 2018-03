Anbau soll nötigen Raum schaffen

Anzeige

Reilingen.Nachdem das Kultusministerium die Gemeinschaftsschule zum Start des Schuljahres 2018/19 genehmigt hat, war es nun am Gemeinderat, die dafür erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten. Insbesondere ging es bei der Sitzung am Montag um die Billigung der Entwurfsplanung samt der damit verbundenen Kosten.

Wie Architekt Jürgen Roth dem Rat erläuterte, ist ein Anbau an der Schillerschule vorgesehen, der dem größeren Raumbedarf der Gemeinschaftsschule Rechnung trägt. Im Untergeschoss des Anbaus, der am nördlichen Teil der Schule andockt und durch das Bodengefälle ebenerdig ist, soll eine Mensa mit Küche und rund 150 Sitzplätzen entstehen. Der Anbau weist Richtung Mannherz-Hallen, in der sich bereits eine Küche befindet. Weshalb Bürgermeister Stefan Weisbrod, wie auch die Mehrheit am Ratstisch, diese weiter benutzen will. Allerdings, mit dem Anbau sollen die technischen Voraussetzungen für eine Küche geschaffen werden, so dass später die Küche in der Schule nahtlos weitergeführt werden kann.

Im Erdgeschoss soll Raum für zwei Jahrgangsstufen geschaffen werden, was der Fläche von sechs Klassenräumen entspricht, hat die Gemeinschaftsschule doch einen größeren Raumbedarf. So gruppieren sich jeweils zwei Lernateliers um einen Input-Raum, wobei die Ateliers je 70 Quadratmeter Fläche haben. Steigt der Raumbedarf, kann der Anbau aufgestockt werden.