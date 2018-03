Anzeige

Reilingen.Die bereits zum fünften Mal stattfindende Abendandacht in der evangelischen Kirche erhält gute Resonanz. Unter dem Rahmenthema der Fastenaktion in der Passionszeit „Zeig dich – sieben Wochen ohne zu kneifen“ treffen sich derzeit zwischen 15 und 20 Personen, um in gemütlicher, bunt gemischter Runde im bestuhlten Altarbereich den Tag ausklingen zu lassen.

Die Abende stehen jeweils unter einem bestimmten Thema, ein entsprechender Bibeltext dient als Grundlage, ansprechende Texte sind zu hören und neue, von Gitarren begleitete Lieder mitzusingen.

Hierbei greifen wir auch auf Liederhefte zurück, die von Konfirmanden gespendet wurden. Den Rahmen der Andachten bildet ein eigens dafür erstellter kleiner liturgischer Ablauf, den die Teilnehmer in einem kleinen Heft mitverfolgen können.