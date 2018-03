Anzeige

Reilingen.Beim 20. Mal hat man Erfahrung, weiß man, was auf einen zukommt und dennoch: Bei der Jubiläumsauflage des Marktes für gebrauchte Räder wurden die Helfer des Kindertreffs Kinderhaus von den Interessenten förmlich überrannt, wie Doris Lochner unserer Zeitung berichtet.

Die private Einrichtung „Kinderhaus Kindertreff“, 1987 gegründet, veranstaltet ihren Markt im Untergeschoss der Fritz-Mannherz-Halle seit 20 Jahren und weiß, wie begehrt die Zweiräder sind. Meist sind es Eltern, deren Kinder den Rädern schneller entwachsen als die Reifen abnutzen, die auf der Suche nach einem größeren Rad sind und das nunmehr zu kleine sinnvoller Weise gleich weiterreichen wollen.

70 Gefährte ruckzuck verkauft

Weshalb die Organisatoren in diesem Jahr die Annahme der zum Verkauf bestimmten Räder auf den Vormittag legten, um den Verkauf besser und geordnet in Angriff nehmen zu können. Rund 70 Räder standen so bereit. Alles war dabei vertreten, vom Laufrad bis hin zur Rennmaschine für über 1000 Euro, als sich das Rolltor öffnete und damit der Verkauf begann.