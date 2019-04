Apfel aus Bronze belohnt Einsatz für den Verein

Reilingen.Für Karl Bickle, Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, war es eine große Freude, zur Jahreshauptversammlung im Vogelpark zahlreiche Ehrenmitglieder willkommen zu heißen und eine Vielzahl von Mitgliedern für langjährige Mitgliedschaft auszuzeichnen. Dazu hatte er auch einige Anstecknadeln mit dem bronzenen Apfel dabei, die er den Mitgliedern verlieh, die sich besonders für den Verein engagieren.

Die zweite Vorsitzende, Brigitte Kneis, verlas in Vertretung für Schriftführerin Birgit Dietrich den Jahresbericht und erinnerte an die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Besondere Veranstaltungen waren der Kräuterabend mit einem absoluten Besucherrekord, die Teilnahme am Reilinger Kindertag, das Apfelsaftpressen mit den Kindergärten, der Ausflug ins Erzgebirge, das Gartenfest mit der Apfelregatta und die Schnittkurse für Männer und auch speziell für Frauen. Brigitte Kneis lud alle Mitglieder zu den regelmäßigen Treffen donnerstags ab 17 Uhr im Vereinsgarten ein.

In ihrem ersten Bericht erklärte Kassiererin Gisela Burger, dass die Anschaffung eines neuen Zelts die größte Ausgabe im bewegten Geschäftsjahr 2018 war. Kassenprüferin Monika Kappes, die zusammen mit Manfred Astor die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und rief zur Entlastung des Vorstands auf.

Dank an Toni Kellner

Vor den Wahlen dankte Karl Bickle Toni Kellner, der auf eigenen Wunsch als Beisitzer ausschied. Kellner hatte unter anderem die Apfelregatta ins Leben gerufen und die gute Kooperation mit den Reilinger Kindergärten aufgebaut.

Bevor Karl Bickle zu seinem Bildervortrag und dem Ausblick aufs Jahr 2019 startete, verkündete er, dass im kommenden Jahr seine Amtszeit zu Ende gehe und er nicht wieder zur Wahl stehe. Als nächste Aktion des Obst- und Gartenbauvereines steht am Samstag, 4. Mai, der große Blumen- und Pflanzenmarkt auf dem Platz an der Dorflinde beim Rieglerhaus auf dem Programm. kd

