Artistik auf dem Einrad

Reilingen.Die Vorbereitungen für den Ehrungsabend der Gemeinde laufen auf Hochtouren, um wieder einmal das ehrenamtliche Engagement in Sport und Kultur unterhaltsam zu würdigen.

Dabei geht es um nicht weniger als um „die eigentliche Marke Reilingens: das ehrenamtliche und das bürgerschaftliche Engagement der Aktiven in unserer lebendigen Dorfgemeinschaft“, so Bürgermeister Stefan Weisbrod. „Wir möchten ein bisschen was zurückgeben und möchten den vielen Engagierten einen unterhaltsamen Abend schenken.“ Einer von vielen Höhepunkten wird die Einradabteilung der TSG Wiesloch sein.

Die TSG Wiesloch wird dieses Jahr mit einem besonderen Auftritt den Ehrungsabend bereichern. Die Einradabteilung unter der Leitung von Christine Schaper zeigt ihr Können.

Die interessierte Bevölkerung ist eingeladen, mitzufeiern. Für die Teilnehmer des Abends steht ein Imbiss bereit.

Aus Planungsgründen bittet die Verwaltung um Anmeldung im Rathaus bei Uwe Schuppel, Telefon 06205/95 21 13, und Sandra Schmidt, Telefon 06205/95 21 32, oder im Rathaus, Zimmer 213. Bei der Anmeldung wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 5 Euro fällig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 27.02.2019