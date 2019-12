Asphalt zum Adventsmarkt

Reilingen.Im letzten Augenblick vor dem an diesem Samstag, 7. Dezember, beginnenden Adventsmarkt gab es grünes Licht für den großen Asphaltfertiger zur Sanierung der Hockenheimer Straße, meldet die Gemeinde Reilingen am Freitag. Asphalttrag- und -binderschichten konnten dank dieses engagierten Einsatzes noch am Freitag eingebaut und verdichtet werden. Die Besucher des Adventsmarktes werden damit das Marktgelände am Rathaus über die Hockenheimer- und Schulstraße erreichen können.

Lange Zeit war es fraglich, ob denn die Tiefbauarbeiten in der „Hockenheimer Straße“ zwischen den Anschlüssen Kleiner Hertenweg und Am Rathaus noch pünktlich fertig werden. Zu viele unerwartete Erschwernisse hatten den Bauverlauf ins Hintertreffen geraten lassen. Im letzten Augenblick ist es nun doch noch gelungen, kurz vor dem Adventsmarkt-Wochenende zumindest den Straßen-Oberbau abschließen zu können. In einem Kraftakt hatten die Mitarbeiter der Michael Gärtner GmbH alle Reserven mobil gemacht, auch an Samstagen gearbeitet und sogar auf die Teilnahme an einer betriebsinternen Weihnachtsfeier verzichtet. Die Arbeitstage bis zu den Feiertagen werden dazu genutzt, den aktuellen dritten Bauabschnitt winterfest zu machen und noch ausstehende Restarbeiten im ersten Sektor zu erledigen. Ab Donnerstag, 19. Dezember, ruht der Baustellenbetrieb für drei Wochen.

Vereine mit eingebunden

Doch an diesem Samstag wird’s ab 17 Uhr erst einmal gemütlich: Wenn die Dämmerung auf dem Platz beim Rathaus einzieht, die Lichter an den Ständen angehen und Bürgermeister Stefan Weisbrod die Bühne zur offiziellen Begrüßung betritt, dann öffnet der Adventsmarkt seine Tore. Unterstützung bekommt der Bürgermeister bei der Eröffnung nicht nur von den Kindern aus dem „Haus der kleinen Hasen“ und dem „Haus der kleinen Sterne“, sondern auch vom Nikolaus. Begleitend bläst der evangelische Posaunenchor zum Fest. Es folgen Gospelchor, die Gesangsschülerinnen der Musikakademie PMA Özer, der Chor „Sing2gether“ und die Musikfreunde Reilingen. Im Anschluss geht der Blick nach oben zu den beleuchteten Rathausfenstern, wenn das Turmbläser-Quartett seine Lieder anstimmt. Um 22 Uhr, wenn andernorts die Weihnachtsmärkte schließen würden, betritt in Reilingen der Hauptact die Bühne: Wörner Cocktail spielen mit ihrem Live-Programm „Christmas time“ noch bis Mitternacht.

Der zweite Tag des Adventsmarkts, Sonntag, 8. Dezember, beginnt um 14 Uhr mit dem Spielmannszug der Feuerwehrjugend, gefolgt vom Chor der Schillerschule. Zu einem zweiten Besuch kommt ab 14.30 Uhr am Sonntag noch mal der Nikolaus vorbei. Um 14.45 Uhr wird es bei der Kanga-Vorführung sportlich. Von 15 bis 17 Uhr zeigen die Chöre, was sie können: der katholische Kirchenchor Cäcilia, der MGV, der Musikverein Harmonie, ehe um 18.30 Uhr die Heidelberg District Drums and Pipes mit ihrer Dudelsackmusik auftreten. Nicht nur beim Programm haben die Vereine fleißig mitgewirkt, auch die 36 Stände werden großteils von ihnen bespielt. Auf die Kinder warten ein Karussell und die Weihnachtsbastelstube im Trauzimmer oder bei der Kommunalen Betreuung. zg/sz

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019