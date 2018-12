Auch im Todesfall schauen, was gefällt

Reilingen.Es ist ein Thema, dem man eher mit Abstand begegnen möchte – dem „Umgang mit Sterben und Tod“. Das katholische Bildungswerk nahm das Ende des Jahres zum Anlass, um auf das Thema näher einzugehen und dieses etwas transparenter zu machen. Kaplan Tobias Streit brachte mit seinen vielen Erfahrungen an diesem Abend Licht in das dunkle Thema und berichtete in einer guten Mischung aus Ernst, Mitgefühl, Respekt und auch mit einer gesunden Portion Humor über den Umgang mit dem Ableben.

„Der heutige Abend lebt von der Mitsprache und den Meinungen der Besucher“, sagte er gleich zu Beginn und kam über die verschiedenen Methoden, wie man Verstorbene bestatten kann, recht schnell mit den vielen Gästen im Wendeliunshaus ins Gespräch. „Im Leben suchen wir uns aus, was uns gut tut und was uns gefällt, das kann auch im Tod so sein“, regte er die Gedanken an. Es gibt viele Bestattungsmöglichkeiten, doch schnell wurde klar, dass nicht jeder alles ethisch mit sich vereinbaren kann und auch die Kirche Abstand zu einigen Methoden wahrt.

Als Diamant oder Erdtrabant

Das Spektrum reicht von der klassischen Erdbestattung, der Einäscherung, der Bestattung im Friedwald, der anonymen Bestattung, der Berg- und Seebestattung, bis hin zur Bestattung im Weltraum, der Verarbeitung der Asche zu einem Diamanten oder der Übergabe des Körpers an die Wissenschaft, beispielsweise als Anschauungsobjekt in der Ausstellung Körperwelten.

Schnell brachten sich die Gäste in den Gedankenaustausch ein, wie sie zu welcher Bestattung stehen und verstanden, was Kaplan Streit meinte, als er sagte: „Was möchte der Verstorbene?“ Deshalb sei es wichtig, schon vorab darüber zu sprechen oder gegebenenfalls etwas niederzuschreiben, damit die Angehörigen, besonders wenn der Tod plötzlich eintritt, wissen, was sie tun sollen.

Ist der Tod absehbar, so bestehe die Möglichkeit im Pfarrbüro anzurufen um gemeinsam mit einem Pfarrer die Krankensalbung zu feiern und gemeinsam für die Erlösung zu beten. Ist der Tod bereits eingetreten, kommen Pfarrer auch für ein Gespräch nach Hause. Es wird über die verstorbene Person gesprochen, über die Lieblingslieder auch Lieder für die Bestattung ausgesucht und ab und an auch mal gelacht.

Im Interesse der Toten handeln

Natürlich muss ein Bestatter gerufen werden, der sich um alles weitere kümmert. Hierzu übergab Tobias Streit das Wort an Manuela Rasch von Bestattungen Günther in Reilingen. Sie berichtete über ihre Erfahrungen mit den Gesprächen der Angehörigen und das früher oder später immer die Frage komme, wie bestattet werden soll. Dabei beantwortete die Fachfrau auch Fragen zu Kosten, Friedhofsgebühr, Grabkosten, zur Bekleidung des Verstorbenen und die Beschaffenheit der verschiedenen Urnen und Särge.

Auch sie machte nochmals deutlich, dass es wichtig sei, alles im Interesse der Verstorbenen und der eigenen finanziellen Möglichkeiten zu organisieren. Die Angehörigen könnten sämtliche Aufgaben an einen Bestatter übertragen, damit sie sich selbst die Zeit zum Trauern nehmen können. Weiter wies Manuela Rasch darauf hin, dass Verstorbene bis zu 36 Stunden nach Eintritt des Todes zu Hause bleiben dürfen. Manuela Rasch bezeichnete sich selbst als Werkzeug für die Angehörigen: „Sie sagen mir, was der Verstorbene und Sie möchten, und ich führe es mit der Totenführsorgepflicht aus.“

Auch Tobias Streit sieht sich als „Anwalt der Verstorbenen“ und möchte helfen, alles im Sinne dieser zu organisieren. Zum Abschluss gab er allen einen Satz mit nach Hause: „Den Tod hat man nicht im Griff. Haben Sie aber Vertrauen, dass Gott Sie aufnimmt.“

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018