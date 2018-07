Anzeige

Was sich in der rasanten Vermehrung von Krippenplätzen abzeichnet, in der zunehmenden Nachfrage nach Ganztagsplätzen in den Kindergärten niederschlägt, wird künftig auch in den Grundschulen zum Standard gehören – wie in den höheren Klassenstufen schon übliche Praxis – die Ganztagsbetreuung.

Die Gemeinde ist hier auf einem guten Weg, schon haben über die Hälfte der Grundschüler die Option Ganztagsunterricht gewählt. Und mit der zunehmenden Betreuung steigt die Zuständigkeit der Schule, die mittlerweile dem reinen Vermitteln von Unterrichtsstoff längst entwachsen ist. Stichwort Ernährung.

Für viele Kinder ist die Schule der Ort, an dem sie mit frischen, gesunden Lebensmitteln in Berührung kommen. Dass Kochen mehr ist, als Tiefkühlkost aufzuwärmen oder sich mit Fast Food einzudecken – in der Schule lernen es die Kinder.