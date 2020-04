Auf den Baustellen im Ort wird weiterhin gearbeitet

Reilingen.Das Coronavirus hat das ganze Land fest im Griff. Die grassierende Epidemie hat erhebliche Auswirkungen auf alle Bereiche des Zusammenlebens. Um die ungezügelte Verbreitung von Covid-19 abzuschwächen, haben die Behörden gravierende Einschränkungen bis hin zu einem Kontaktverbot verfügt. Die derzeitige Krisenlage bereitet auch der Bauwirtschaft erhebliche Probleme, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Noch werde auf den Baustellen im Ort aber aller Unsicherheiten zum Trotz gearbeitet. So wie auf der Tiefbaustelle in der Hockenheimer Straße. Prognosen zum weiteren Bauverlauf stehen jedoch wegen der instabilen, nahezu täglich sich verändernden Lage unter großem Vorbehalt. Nach regenreichen Wochen konnten dieser Tage auch im letzten Bausektor die Wasserleitungsarbeiten abgeschlossen werden. Die Hauseigentümer sind jetzt in die Lage versetzt, die erforderlichen Inneninstallationen vornehmen zu lassen. Das Setzen der Wasseruhren übernehmen sukzessive die Stadtwerke Hockenheim, soweit das die aktuell schwierige Situation zulässt.

Um den Verkehr nicht zu sehr zu beschränken, ist ein notwendiger Zusammenschluss der Wasserleitung am Hertenweg bislang noch nicht ausgeführt. Er steht als Abschlussmaßnahme der Wasseranschlussarbeiten noch aus.

Bis zu 34 neue Baumstandorte

In der letzten Märzwoche wurden in den bereits fertiggestellten Sektoren Spalierbäume gepflanzt. Die Pflanzarbeiten hat die Firma Thome Gartengestaltung aus St. Leon-Rot ausgeführt, heißt es weiter in der Mitteilung. Mit der kleineren Baumvolumina kann das geforderte Lichtraumprofil eingehalten werden. Die Bäume stören oberirdisch nicht die Parkierung. Unterirdisch haben die Baumquartiere einen speziellen Leitungsschutz erhalten. Im Straßenverlauf werden bis zum Bauabschluss insgesamt 34 Baumstandorte anzutreffen sein.

Seit 24. März wird an der Sanierung der Kanal-Hausanschlüsse und der Straßenabläufe gearbeitet. Dem schließt sich ein Verlegen der Glasfaser-Verbundrohre auf der westlichen Gehwegseite an. Dazu muss der Gehweg aufgebrochen werden.

Kurz vor dem Abschluss steht der Einbau des gelben Natursteinpflasters auf der Rathaus-Ostseite. Die Schäden am Sockel der Sandsteinfassade des früheren Schulgebäudes sind behoben. jd

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.04.2020