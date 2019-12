Auf Ernährung wird geachtet

Reilingen.Im „Haus der kleinen Hasen“ wird zukünftig geschnippelt, ein Gartenbeet angelegt und stark auf die Ernährung geachtet. Die Kindertagesstätte (Kita) nimmt an dem Projekt „Abenteuer Essen“, veranstaltet von der SRH in Heidelberg, teil. „Ich habe vorher in einem anderen Kindergarten gearbeitet, der sich bei diesem Projekt angemeldet hat. Das habe ich dann auch bei uns vorgeschlagen und alle waren

...