Reilingen.Unter dem Titel „Augenweiden“ stellt die Neulußheimer Malerin Regina Müller ihre neuesten Bilder ab dem morgigen Sonntag im Goldschmiedeatelier „Schmuckatrium.de“ aus. Man scheint in Farbe zu baden, so verschwenderisch wie die Künstlerin sie benutzt. Die Vernissage ist Teil des Frühlingsfests zum Reilinger Maimarkt. Die Ausstellung startet um 13 Uhr im Atelier in der Hauptstraße 156.

Dort zeigt die Skulpturenkünstlerin Anna Schaberick aus Leimen ihre Werke. Der Verkauf der Skulpturen erfolgt zugunsten der Tierhilfe Menorca, die ebenfalls vor Ort mit Kuchenverkauf präsent ist.

Mit von der Partie sind auch Rosita Scheidt mit Handarbeitsvorführungen, Lisetta-Design aus Reilingen mit Stoffen und Nähzubehör, Nadine Östringer aus Waghäusel mit Kunst aus Jeansstoffen, Mode von Happy Sun aus Reilingen und Diana Dechant mit neuesten Kunstwerken aus der Goldschmiede. cp