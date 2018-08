Aus Totholz entsteht neuer Lebensraum

Einweihung der Erlebnisstation mit offiziellen Gästen (v. l.): Felix Reining (Geschäftsführung ForstBW), Joachim Bauer (Erster Landesbeamter Rhein-Neckar-Kreis), Peter Geng (Bürgermeisterstellvertreter Reilingen) Franziska Brenneisen mit ihrer Mutter, (Gewinnerin im Maskottchenwettbewerb), Forstbezirksleiter Sebastian Eick, Dr. René Pöltl (Oberbürgermeister von Schwetzingen), Forstamtsleiter Dr. Dieter Münch, Fritz Rösch, Stellvertreter des Hockenheimer Oberbürgermeisters sowie den Auszubildenden, die die Station errichteten. © Landratsamt

Reilingen.Seit Anfang August gibt es in der Schwetzinger Hardt ein neues Highlight für Waldbesucher: die Erlebnisstation am Bannwald Kartoffelacker direkt am Ketscher Weg.

Die Station ist leicht zu finden: Fußgänger oder Radfahrer nehmen den Reilinger Weg an der Begegnungsstätte entlang, von dem nach einiger Zeit linker Hand der Ketscher Weg abgeht. Diesen in Richtung Hockenheim beschritten

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3819 Zeichen des Artikels

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.08.2018