Reilingen.Der Ortsverband der Grünen hat bei seinem Stammtisch über das Thema Mobilität gesprochen. Neben dem allgemeinen Wunsch nach persönlicher Mobilität gebe es Herausforderungen wie zum Beispiel einen eingeschränkten Busverkehr am Wochenende zu bewältigen. Die Grünen loben die bisherigen Anstrengungen der Gemeinde, die jedoch nicht nachlassen sollten. Auf der Einwohnerversammlung wurde mitgeteilt, dass der Autoverkehr in Reilingen alleine in den letzten fünf Jahren um rund zehn bis 15 Prozent zugenommen habe.

Die Mobilität könnte in den Augen der Grünen mit einigen Maßnahmen verbessert werden. Dazu gehört, den ÖPNV auszubauen. Dass die Buslinie 719 seit rund zwei Jahren in Reilingen halte und von Pendlern gut angenommen werde, begrüßten die Grünen. Damit hätten die Pendler die Möglichkeit, per Bus den Bahnhof Rot-Malsch (719) zu erreichen. Außerdem fahre die Buslinie 719 neben der seit Jahren etablierten Buslinie 717 den Bahnhof Neulußheim an.

Anbindung an Walldorf

Bei der nächsten Ausschreibung sollte Reilingen die Möglichkeit prüfen, die Buslinie 718 bis zum Bahnhof Wiesloch/Walldorf fahren zu lassen. Der Bus halte in der Walldorfer Innenstadt und fahre nur von montags bis freitags. Daher sollten auch Busverbindungen am Wochenende angeboten werden.