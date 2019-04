Aussteller mit Attraktivem fürs Osterfest

Reilingen.Beim Ostermarkt von Kunst und Gefunkel gibt es allerlei Attraktives für das kommende Osterfest zu bestaunen. Der kleine, aber feine Markt in der Industriestraße 4 weckt die Lebensgeister und lockt alljährlich Gäste aus nah und fern an – wie am kommenden Wochenende. Die Veranstalterin Pia Hampel legt großen Wert darauf, dass der Ostermarkt nicht nur ein mit Liebe ausgesuchtes Verkaufsangebot bietet, sondern auch mit einem ansprechenden Ambiente das Auge verwöhnt.

Der schön dekorierte Stand von Evandamaralda (Eva Ciuman) mit selbst gemachter Seife und Duftöl hat schon seit Jahren einen Stammplatz bei Kunst und Gefunkel. Cristal M. Klemens kommt wieder mit ihrem großen Verkaufsstand, im Gepäck Tee, Kräuter, Gewürze und vieles mehr. Werners Metallobjekte eignen sich als Dekoration für zuhause.

Karins Hunde Food Truck mit hausemachten Leckerlis, Hundepralinen, Eis, Waffeln und vielem mehr erfreut jeden Vierbeiner. Neu dabei ist Viola Reinhardt aus Schriesheim mit Oster- und Frühlingsdekoration aus Holz.

Bei Pia Hampels Kunst und Gefunkel kann man Acrylmalerei bestaunen und Unikatschmuck, Mode, Tücher und Taschen erwerben. Das Kulinarische kommt nicht zu kurz. Der Markt findet am Samstag, 6. April und Sonntag, 7. April, jeweils 13 bis 18 Uhr statt. Infos bei Pia Hampel unter Telefon 06205/3 64 68 78. zg

