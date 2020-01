Auszeit mit Abendmeditation

Reilingen.Die Sehnsucht, still zu werden, zur Ruhe zu kommen, ist der Wunsch vieler Menschen. Die Auszeit der katholischen Kirche bietet dazu eine gute Gelegenheit, den Rhythmus des Tages zu unterbrechen und gemeinsam mit Gleichgesinnten in Stille zu verweilen. Die Teilnehmer sammeln ihre Aufmerksamkeit im Inneren und üben das Loslassen.

In den vergangenen Monaten hat sich eine kleine Gruppe gefunden, die regelmäßig meditiert. Nächster Termin ist am Donnerstag, 30. Januar, 19 Uhr, im Meditationsraum des Wendelinushauses, neben der katholischen Kirche. In der Pressemitteilung wird darum gebeten, ein Handtuch und eine Wolldecke, bequeme Kleidung sowie dicke Socken mitzubringen. Infos bei Anne Assmann, Telefon 06205/85 09. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.01.2020